История обменного курса швейцарский франк–шведские кроны

Обменный курс швейцарских франка/шведские кроны сейчас составляет 12,352, отражая изменение в размере 0.843% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.033% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/шведские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 12,463, и минимумом, равным 12,245, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.540%.