История обменного курса швейцарский франк–сербские динары

Обменный курс швейцарских франка/сербские динары сейчас составляет 124,629, отражая изменение в размере 0.429% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.356% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/сербские динары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 124,941, и минимумом, равным 123,995, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.606%.