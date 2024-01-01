История обменного курса швейцарский франк–кины Папуа-Новой Гвинеи

Обменный курс швейцарских франка/кины Папуа-Новой Гвинеи сейчас составляет 4,516, отражая изменение в размере -0.306% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.497% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/кины Папуа-Новой Гвинеи колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 4,581, и минимумом, равным 4,507, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.902%.