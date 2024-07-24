瑞士法郎兌巴布亞新畿內亞基那匯率歷史紀錄

今日，瑞士法郎兌巴布亞新畿內亞基那的匯率目前為4.374，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瑞士法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.750%。

在過去一星期，瑞士法郎兌巴布亞新畿內亞基那的匯率波動，在25-07-2024高見4.400，並在24-07-2024低見4.316。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.410%。