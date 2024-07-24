巴布亞新畿內亞基那兌瑞士法郎匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌瑞士法郎的匯率目前為0.229，較昨日改變了0.028%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.693%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌瑞士法郎的匯率波動，在24-07-2024高見0.232，並在25-07-2024低見0.227。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.408%。