История обменного курса швейцарский франк–перуанские новые соли

Обменный курс швейцарских франка/перуанские новые соли сейчас составляет 4,301, отражая изменение в размере -0.082% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.010% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 4,378, и минимумом, равным 4,279, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.747%.