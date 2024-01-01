История обменного курса швейцарский франк–нигерийские найры

Обменный курс швейцарских франка/нигерийские найры сейчас составляет 1 936,190, отражая изменение в размере -1.504% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.252% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/нигерийские найры колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1 977,320, и минимумом, равным 1 934,750, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.787%.