История обменного курса швейцарский франк–маврикийские рупии

Обменный курс швейцарских франка/маврикийские рупии сейчас составляет 53,007, отражая изменение в размере -0.457% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.326% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 53,369, и минимумом, равным 52,686, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.105%.