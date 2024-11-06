История обменного курса швейцарский франк–македонские денары

Обменный курс швейцарских франка/македонские денары сейчас составляет 65,515, отражая изменение в размере -0.589% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.454% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/македонские денары колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 66,081, и минимумом, равным 64,518, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.613%.