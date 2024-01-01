История обменного курса швейцарский франк–лаосские кипы

Обменный курс швейцарских франка/лаосские кипы сейчас составляет 25 054,600, отражая изменение в размере -0.365% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.669% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/лаосские кипы колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 25 462,200, и минимумом, равным 24 987,200, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.