История обменного курса швейцарский франк–южно-корейские воны

Обменный курс швейцарских франка/южно-корейские воны сейчас составляет 1 596,440, отражая изменение в размере 0.845% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.615% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1 602,260, и минимумом, равным 1 582,000, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.528%.