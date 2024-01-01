5 швейцарских франков в коморские франки

Сконвертируйте CHF в KMF по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = CF524,1 KMF

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса CHF к KMF

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KMF
1 CHF в KMFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий526,4460527,2750
Низкий521,4860513,7960
В среднем524,0601522,4083
Изменение0.30%0.62%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CHF к KMF

За последние 30 дней максимальный курс CHF к KMF составил 526,4460, а минимальный — 521,4860. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 524,0601. Изменение курса CHF к KMF в процентном соотношении составило 0.30.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к KMF составил 527,2750, а минимальный — 513,7960. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 522,4083. Изменение курса CHF к KMF в процентном соотношении составило 0.62.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CHF к KMF

Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в коморские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и KMF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в KMF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Франк Комор
1 CHF524,12000 KMF
5 CHF2 620,60000 KMF
10 CHF5 241,20000 KMF
20 CHF10 482,40000 KMF
50 CHF26 206,00000 KMF
100 CHF52 412,00000 KMF
250 CHF131 030,00000 KMF
500 CHF262 060,00000 KMF
1000 CHF524 120,00000 KMF
2000 CHF1 048 240,00000 KMF
5000 CHF2 620 600,00000 KMF
10000 CHF5 241 200,00000 KMF
Обменные курсы Франк Комор / Швейцарский франк
1 KMF0,00191 CHF
5 KMF0,00954 CHF
10 KMF0,01908 CHF
20 KMF0,03816 CHF
50 KMF0,09540 CHF
100 KMF0,19080 CHF
250 KMF0,47699 CHF
500 KMF0,95398 CHF
1000 KMF1,90796 CHF
2000 KMF3,81592 CHF
5000 KMF9,53980 CHF
10000 KMF19,07960 CHF