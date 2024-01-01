История обменного курса швейцарский франк–коморские франки

Обменный курс швейцарских франка/коморские франки сейчас составляет 524,120, отражая изменение в размере 0.452% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.388% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/коморские франки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 525,229, и минимумом, равным 520,793, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.304%.