швейцарский франк коморские франки История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса швейцарский франк коморские франки. Это сводная страница швейцарский франк (CHF) коморские франки (KMF) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные CHF и KMF за 5 лет с 08-11-2019 по 08-11-2024.
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График изменения обменного курса CHF к KMF
1 CHF = 524,12000 KMF
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История обменного курса швейцарский франк–коморские франки
Обменный курс швейцарских франка/коморские франки сейчас составляет 524,120, отражая изменение в размере 0.452% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.388% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/коморские франки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 525,229, и минимумом, равным 520,793, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.304%.
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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в коморские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и KMF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в KMF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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