швейцарский франк кенийские шиллинги История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса швейцарский франк кенийские шиллинги. Это сводная страница швейцарский франк (CHF) кенийские шиллинги (KES) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные CHF и KES за 5 лет с 08-11-2019 по 08-11-2024.
График изменения обменного курса CHF к KES
1 CHF = 147,23600 KES
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История обменного курса швейцарский франк–кенийские шиллинги
Обменный курс швейцарских франка/кенийские шиллинги сейчас составляет 147,236, отражая изменение в размере -0.355% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.678% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 149,661, и минимумом, равным 147,005, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.
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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в кенийские шиллинги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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