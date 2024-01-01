швейцарский франк индийские рупии История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса швейцарский франк индийские рупии. Это сводная страница швейцарский франк (CHF) индийские рупии (INR) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные CHF и INR за 5 лет с 08-11-2019 по 08-11-2024.

SFr.1,000 CHF = ₹96,38 INR

Среднерыночный курс в 8 нояб. 2024 г.
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График изменения обменного курса CHF к INR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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INR

История обменного курса швейцарский франк–индийские рупии

Обменный курс швейцарских франка/индийские рупии сейчас составляет 96,376, отражая изменение в размере -0.318% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.307% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/индийские рупии колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 97,603, и минимумом, равным 96,112, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.639%.

Самые популярные валюты на 8 ноября 2024 г.

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3771,3911,519152,651,676
1 EUR1,07210,8390,4441,4911,628163,621,796
1 GBP1,2921,2051109,0111,7971,962197,2162,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в индийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и INR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в INR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе