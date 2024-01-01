История обменного курса швейцарский франк–индонезийские рупии

Обменный курс швейцарских франка/индонезийские рупии сейчас составляет 17 897,300, отражая изменение в размере -0.834% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.973% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 18 273,300, и минимумом, равным 17 881,000, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.