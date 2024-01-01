История обменного курса швейцарский франк–гаитянские гурды

Обменный курс швейцарских франка/гаитянские гурды сейчас составляет 149,675, отражая изменение в размере -0.434% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.567% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/гаитянские гурды колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 152,208, и минимумом, равным 149,341, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.703%.