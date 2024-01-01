瑞士法郎兌海地古德匯率歷史紀錄

今日，瑞士法郎兌海地古德的匯率目前為148.447，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瑞士法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.169%。

在過去一星期，瑞士法郎兌海地古德的匯率波動，在25-07-2024高見150.054，並在23-07-2024低見147.033。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.575%。