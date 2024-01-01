История обменного курса швейцарский франк–гамбийские даласи

Обменный курс швейцарских франка/гамбийские даласи сейчас составляет 80,302, отражая изменение в размере 0.401% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.886% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 82,569, и минимумом, равным 79,525, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.613%.