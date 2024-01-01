История обменного курса швейцарский франк–египетские фунты

Обменный курс швейцарских франка/египетские фунты сейчас составляет 56,312, отражая изменение в размере -0.355% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.097% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/египетские фунты колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 57,019, и минимумом, равным 56,110, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.751%.