История обменного курса швейцарский франк–франки Джибути

Обменный курс швейцарских франка/франки Джибути сейчас составляет 203,102, отражая изменение в размере -0.328% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.786% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/франки Джибути колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 206,552, и минимумом, равным 202,763, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.703%.