История обменного курса швейцарский франк–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс швейцарских франка/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 117,769, отражая изменение в размере -0.515% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.316% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 120,112, и минимумом, равным 117,137, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.278%.