История обменного курса швейцарский франк–колумбийские песо

Обменный курс швейцарских франка/колумбийские песо сейчас составляет 4 957,450, отражая изменение в размере 0.413% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.954% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/колумбийские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 5 154,280, и минимумом, равным 4 925,860, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.163%.