История обменного курса швейцарский франк–чилийские песо

Обменный курс швейцарских франка/чилийские песо сейчас составляет 1 110,020, отражая изменение в размере 1.846% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.458% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/чилийские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1 112,870, и минимумом, равным 1 085,280, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.471%.