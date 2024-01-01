1 швейцарский франк в барбадосские доллары

Сконвертируйте CHF в BBD по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = Bds$2,284 BBD

Среднерыночный курс в 20:45
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса CHF к BBD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BBD
1 CHF в BBDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,33472,3793
Низкий2,28352,2835
В среднем2,31182,3368
Изменение-1.75%-1.22%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CHF к BBD

За последние 30 дней максимальный курс CHF к BBD составил 2,3347, а минимальный — 2,2835. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,3118. Изменение курса CHF к BBD в процентном соотношении составило -1.75.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к BBD составил 2,3793, а минимальный — 2,2835. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,3368. Изменение курса CHF к BBD в процентном соотношении составило -1.22.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CHF к BBD

Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3981,3911,519152,6151,677
1 EUR1,07210,8390,4581,4911,628163,571,797
1 GBP1,2921,2051109,0381,7981,963197,1712,167
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8080,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в барбадосские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и BBD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в BBD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарский франк

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Барбадосский доллар
1 CHF2,28350 BBD
5 CHF11,41750 BBD
10 CHF22,83500 BBD
20 CHF45,67000 BBD
50 CHF114,17500 BBD
100 CHF228,35000 BBD
250 CHF570,87500 BBD
500 CHF1 141,75000 BBD
1000 CHF2 283,50000 BBD
2000 CHF4 567,00000 BBD
5000 CHF11 417,50000 BBD
10000 CHF22 835,00000 BBD
Обменные курсы Барбадосский доллар / Швейцарский франк
1 BBD0,43793 CHF
5 BBD2,18963 CHF
10 BBD4,37925 CHF
20 BBD8,75850 CHF
50 BBD21,89625 CHF
100 BBD43,79250 CHF
250 BBD109,48125 CHF
500 BBD218,96250 CHF
1000 BBD437,92500 CHF
2000 BBD875,85000 CHF
5000 BBD2 189,62500 CHF
10000 BBD4 379,25000 CHF