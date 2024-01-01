История обменного курса швейцарский франк–конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Обменный курс швейцарских франка/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины сейчас составляет 2,084, отражая изменение в размере 0.331% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.496% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2,088, и минимумом, равным 2,070, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.306%.