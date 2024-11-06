История обменного курса швейцарский франк–албанские леки

Обменный курс швейцарских франка/албанские леки сейчас составляет 104,566, отражая изменение в размере 0.251% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.422% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/албанские леки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 104,852, и минимумом, равным 103,885, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.733%.