История обменного курса канадский доллар–замбийские квачи

Обменный курс канадских доллара/замбийские квачи сейчас составляет 19,568, отражая изменение в размере -0.081% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость канадских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.796% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс канадский доллар/замбийские квачи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 19,614, и минимумом, равным 19,214, на 01-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.417%.