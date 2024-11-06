История обменного курса канадский доллар–южноафриканские ранды

Обменный курс канадских доллара/южноафриканские ранды сейчас составляет 12,674, отражая изменение в размере 1.402% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость канадских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.075% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс канадский доллар/южноафриканские ранды колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 12,793, и минимумом, равным 12,478, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.899%.