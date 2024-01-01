История обменного курса канадский доллар–тихоокеанские франки

Обменный курс канадских доллара/тихоокеанские франки сейчас составляет 79,665, отражая изменение в размере 0.159% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость канадских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.846% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс канадский доллар/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 80,043, и минимумом, равным 78,575, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.606%.