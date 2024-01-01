История обменного курса канадский доллар–франки КФА BCEAO

Обменный курс канадских доллара/франки КФА BCEAO сейчас составляет 440,121, отражая изменение в размере 0.437% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость канадских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.455% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс канадский доллар/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 440,959, и минимумом, равным 432,551, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.518%.