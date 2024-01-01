канадский доллар франки КФА BCEAO История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса канадский доллар франки КФА BCEAO. Это сводная страница канадский доллар (CAD) франки КФА BCEAO (XOF) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные CAD и XOF за 5 лет с 08-11-2019 по 08-11-2024.
График изменения обменного курса CAD к XOF
1 CAD = 440,12100 XOF
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История обменного курса канадский доллар–франки КФА BCEAO
Обменный курс канадских доллара/франки КФА BCEAO сейчас составляет 440,121, отражая изменение в размере 0.437% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость канадских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.455% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс канадский доллар/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 440,959, и минимумом, равным 432,551, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.518%.
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Как произвести расчет конвертации из канадских долларов в франки КФА BCEAO
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CAD из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CAD в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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