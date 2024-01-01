канадский доллар турецкие лиры История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса канадский доллар турецкие лиры. Это сводная страница канадский доллар (CAD) турецкие лиры (TRY) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные CAD и TRY за 5 лет с 08-11-2019 по 08-11-2024.

C$1,000 CAD = TL24,70 TRY

Среднерыночный курс в 8 нояб. 2024 г.
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График изменения обменного курса CAD к TRY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TRY

История обменного курса канадский доллар–турецкие лиры

Обменный курс канадских доллара/турецкие лиры сейчас составляет 24,695, отражая изменение в размере -0.016% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость канадских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.281% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс канадский доллар/турецкие лиры колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 24,819, и минимумом, равным 24,527, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.363%.

Самые популярные валюты на 8 ноября 2024 г.

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD184,3940,9340,775277,951,5217,18558,463
1 INR0,01210,0110,0093,2940,0180,0850,693
1 EUR1,07190,3910,83297,6981,6297,69562,617
1 GBP1,291108,9391,2051358,7921,9639,27475,467

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Как произвести расчет конвертации из канадских долларов в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CAD из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CAD в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе