История обменного курса канадский доллар–турецкие лиры

Обменный курс канадских доллара/турецкие лиры сейчас составляет 24,695, отражая изменение в размере -0.016% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость канадских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.281% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс канадский доллар/турецкие лиры колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 24,819, и минимумом, равным 24,527, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.363%.