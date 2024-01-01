Белизские доллары в марокканские дирхамы
Сконвертируйте BZD в MAD по реальному обменному курсу
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|1 BZD в MAD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|4,9863
|5,0743
|Низкий
|4,9047
|4,9047
|В среднем
|4,9494
|4,9848
|Изменить
|-1.43%
|-3.20%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BZD к MAD
За последние 30 дней максимальный курс BZD к MAD составил 4,9863, а минимальный — 4,9047. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,9494. Изменение курса BZD к MAD в процентном соотношении составило -1.43.
За последние 90 дней максимальный курс BZD к MAD составил 5,0743, а минимальный — 4,9047. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,9848. Изменение курса BZD к MAD в процентном соотношении составило -3.20.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в марокканские дирхамы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
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- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Белизский доллар / Марокканский дирхам
|1 BZD
|4,90950 MAD
|5 BZD
|24,54750 MAD
|10 BZD
|49,09500 MAD
|20 BZD
|98,19000 MAD
|50 BZD
|245,47500 MAD
|100 BZD
|490,95000 MAD
|250 BZD
|1 227,37500 MAD
|500 BZD
|2 454,75000 MAD
|1000 BZD
|4 909,50000 MAD
|2000 BZD
|9 819,00000 MAD
|5000 BZD
|24 547,50000 MAD
|10000 BZD
|49 095,00000 MAD