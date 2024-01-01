Белизские доллары в индонезийские рупии
Сконвертируйте BZD в IDR по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BZD в IDR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|8 225,0000
|8 225,0000
|Низкий
|8 050,0000
|7 962,5000
|В среднем
|8 151,4417
|8 102,8028
|Изменить
|-1.04%
|-0.38%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BZD к IDR
За последние 30 дней максимальный курс BZD к IDR составил 8 225,0000, а минимальный — 8 050,0000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8 151,4417. Изменение курса BZD к IDR в процентном соотношении составило -1.04.
За последние 90 дней максимальный курс BZD к IDR составил 8 225,0000, а минимальный — 7 962,5000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8 102,8028. Изменение курса BZD к IDR в процентном соотношении составило -0.38.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в индонезийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Белизский доллар / Индонезийская рупия
|1 BZD
|8 097,00000 IDR
|5 BZD
|40 485,00000 IDR
|10 BZD
|80 970,00000 IDR
|20 BZD
|161 940,00000 IDR
|50 BZD
|404 850,00000 IDR
|100 BZD
|809 700,00000 IDR
|250 BZD
|2 024 250,00000 IDR
|500 BZD
|4 048 500,00000 IDR
|1000 BZD
|8 097 000,00000 IDR
|2000 BZD
|16 194 000,00000 IDR
|5000 BZD
|40 485 000,00000 IDR
|10000 BZD
|80 970 000,00000 IDR