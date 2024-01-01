История обменного курса белизский доллар–индонезийские рупии

Обменный курс белизский доллар/индонезийские рупии сейчас составляет 8 097,000, отражая изменение в размере 0.213% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.210% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 8 103,750, и минимумом, равным 8 050,000, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.309% уменьшение стоимости.