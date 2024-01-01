Белизские доллары в арубанские флорины

Сконвертируйте BZD в AWG по реальному обменному курсу

1 000 bzd
895 awg

BZ$1,000 BZD = ƒ0,8950 AWG

Среднерыночный курс в 03:59
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1 BZD в AWGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,89500,8950
Низкий0,89500,8950
В среднем0,89500,8950
Изменить0.00%0.00%
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Соотношение 1 BZD к AWG

За последние 30 дней максимальный курс BZD к AWG составил 0,8950, а минимальный — 0,8950. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8950. Изменение курса BZD к AWG в процентном соотношении составило 0.00.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к AWG составил 0,8950, а минимальный — 0,8950. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8950. Изменение курса BZD к AWG в процентном соотношении составило 0.00.

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Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2821,37183,6451,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,0260,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

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Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

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BZD в ZAR

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BZD в SGD

BZD в GBP

BZD в AUD

BZD в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Арубанский флорин
1 BZD0,89500 AWG
5 BZD4,47500 AWG
10 BZD8,95000 AWG
20 BZD17,90000 AWG
50 BZD44,75000 AWG
100 BZD89,50000 AWG
250 BZD223,75000 AWG
500 BZD447,50000 AWG
1000 BZD895,00000 AWG
2000 BZD1 790,00000 AWG
5000 BZD4 475,00000 AWG
10000 BZD8 950,00000 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Белизский доллар
1 AWG1,11732 BZD
5 AWG5,58660 BZD
10 AWG11,17320 BZD
20 AWG22,34640 BZD
50 AWG55,86600 BZD
100 AWG111,73200 BZD
250 AWG279,33000 BZD
500 AWG558,66000 BZD
1000 AWG1 117,32000 BZD
2000 AWG2 234,64000 BZD
5000 AWG5 586,60000 BZD
10000 AWG11 173,20000 BZD