Belize dolarından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile BZD → AWG çevirin

1.000 bzd
895 awg

1,000 BZD = 0,8950 AWG

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,8621,37783,6091,3620,8031,5471,684
1 ZAR0,05310,0734,4330,0720,0430,0820,089
1 CAD0,72613,694160,7030,9880,5831,1231,223
1 INR0,0120,2260,01610,0160,010,0190,02

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Belize dolarından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BZD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belize doları için en iyi döviz çiftleri

BZD → USD

BZD → ZAR

BZD → CAD

BZD → INR

BZD → SGD

BZD → GBP

BZD → AUD

BZD → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belize Doları / Aruba Florini
1 BZD0,89500 AWG
5 BZD4,47500 AWG
10 BZD8,95000 AWG
20 BZD17,90000 AWG
50 BZD44,75000 AWG
100 BZD89,50000 AWG
250 BZD223,75000 AWG
500 BZD447,50000 AWG
1000 BZD895,00000 AWG
2000 BZD1.790,00000 AWG
5000 BZD4.475,00000 AWG
10000 BZD8.950,00000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Belize Doları
1 AWG1,11732 BZD
5 AWG5,58660 BZD
10 AWG11,17320 BZD
20 AWG22,34640 BZD
50 AWG55,86600 BZD
100 AWG111,73200 BZD
250 AWG279,33000 BZD
500 AWG558,66000 BZD
1000 AWG1.117,32000 BZD
2000 AWG2.234,64000 BZD
5000 AWG5.586,60000 BZD
10000 AWG11.173,20000 BZD