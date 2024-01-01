Белорусские рубли в маврикийские рупии
Сконвертируйте BYN в MUR по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BYN в MUR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|15,0360
|15,0360
|Низкий
|14,2422
|14,0302
|В среднем
|14,6087
|14,4383
|Изменить
|-0.85%
|-1.76%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BYN к MUR
За последние 30 дней максимальный курс BYN к MUR составил 15,0360, а минимальный — 14,2422. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14,6087. Изменение курса BYN к MUR в процентном соотношении составило -0.85.
За последние 90 дней максимальный курс BYN к MUR составил 15,0360, а минимальный — 14,0302. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 14,4383. Изменение курса BYN к MUR в процентном соотношении составило -1.76.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в маврикийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Белорусский рубль / Маврикийская рупия
|1 BYN
|14,24470 MUR
|5 BYN
|71,22350 MUR
|10 BYN
|142,44700 MUR
|20 BYN
|284,89400 MUR
|50 BYN
|712,23500 MUR
|100 BYN
|1 424,47000 MUR
|250 BYN
|3 561,17500 MUR
|500 BYN
|7 122,35000 MUR
|1000 BYN
|14 244,70000 MUR
|2000 BYN
|28 489,40000 MUR
|5000 BYN
|71 223,50000 MUR
|10000 BYN
|142 447,00000 MUR