История обменного курса бутанский нгултрум–замбийские квачи

Обменный курс бутанский нгултрум/замбийские квачи сейчас составляет 0,316, отражая изменение в размере 0.849% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 3.453% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/замбийские квачи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,316, и минимумом, равным 0,305, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.727% увеличение стоимости.