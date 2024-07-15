История обменного курса бутанский нгултрум–самоанские талы

Обменный курс бутанский нгултрум/самоанские талы сейчас составляет 0,033, отражая изменение в размере 0.042% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.161% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/самоанские талы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,033, и минимумом, равным 0,032, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.631% увеличение стоимости.