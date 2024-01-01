История обменного курса бутанский нгултрум–вату Вануату

Обменный курс бутанский нгултрум/вату Вануату сейчас составляет 1,439, отражая изменение в размере 0.405% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.277% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/вату Вануату колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 1,439, и минимумом, равным 1,429, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.535% увеличение стоимости.