История обменного курса бутанский нгултрум–уругвайские песо

Обменный курс бутанский нгултрум/уругвайские песо сейчас составляет 0,482, отражая изменение в размере 0.352% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.454% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/уругвайские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,482, и минимумом, равным 0,479, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.357% увеличение стоимости.