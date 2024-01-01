История обменного курса бутанский нгултрум–угандийские шиллинги

Обменный курс бутанский нгултрум/угандийские шиллинги сейчас составляет 44,172, отражая изменение в размере -0.119% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.298% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 44,349, и минимумом, равным 44,114, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.154% уменьшение стоимости.