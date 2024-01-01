История обменного курса бутанский нгултрум–танзанийские шиллинги

Обменный курс бутанский нгултрум/танзанийские шиллинги сейчас составляет 31,905, отражая изменение в размере 0.475% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.463% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 32,001, и минимумом, равным 31,680, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.657% уменьшение стоимости.