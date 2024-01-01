История обменного курса бутанский нгултрум–новые тайваньские доллары

Обменный курс бутанский нгултрум/новые тайваньские доллары сейчас составляет 0,391, отражая изменение в размере 0.419% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.565% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,391, и минимумом, равным 0,389, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.348% увеличение стоимости.