История обменного курса бутанский нгултрум–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс бутанский нгултрум/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 0,081, отражая изменение в размере 0.120% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.096% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,081, и минимумом, равным 0,081, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.471% уменьшение стоимости.