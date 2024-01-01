История обменного курса бутанский нгултрум–сьерра-леонские леоне

Обменный курс бутанский нгултрум/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 269,261, отражая изменение в размере -0.262% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.518% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 271,297, и минимумом, равным 269,090, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.670% увеличение стоимости.