История обменного курса бутанский нгултрум–шведские кроны

Обменный курс бутанский нгултрум/шведские кроны сейчас составляет 0,127, отражая изменение в размере 0.535% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.819% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/шведские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,127, и минимумом, равным 0,126, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.475% уменьшение стоимости.