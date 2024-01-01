История обменного курса бутанский нгултрум–сейшельские рупии

Обменный курс бутанский нгултрум/сейшельские рупии сейчас составляет 0,164, отражая изменение в размере -0.237% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.255% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,180, и минимумом, равным 0,163, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -5.842% уменьшение стоимости.