История обменного курса бутанский нгултрум–доллары Соломоновых островов

Обменный курс бутанский нгултрум/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 0,098, отражая изменение в размере -1.182% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.529% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,100, и минимумом, равным 0,098, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.920% уменьшение стоимости.